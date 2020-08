Evandro Santo considera a possibilidade de selar a paz com Ana Paula Renault

Divulgação Evandro Santo





Os dias de confinamento em “A Fazenda 10” continuam rendendo para Evandro Santo e Nadja Pessoa. Isso porque, de acordo com o site “Notícias da TV”, Ana Paula Renault, uma das apresentadoras do “Triturando”, do SBT, foi à justiça pedir uma indenização de R$ 100 mil por danos morais por ter sido chamada pelo humorista de Annabelle, boneca que tem poderes sobrenaturais e faz parte do universo de “Invocação do Mal”.

Um parêntese: ela não havia entrado na brincadeira e gravado um vídeo de divulgação do filme “Annabelle 3” em junho do ano passado? Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: sobrou até para Britto Jr., ex-apresentador do reality show rural da RecordTV, que opinou sobre o processo no Twitter. Mas, a fim de ouvir uma das partes envolvidas, a Coluna Marcelo Bandeira fez contato com o intérprete de Christian Pior, dos extintos “Pânico na TV” e “Pânico na Band”. Vem ver!

Divulgação Evandro Santo

1) O que você achou da discussão acalorada entre Britto Jr. e Ana Paula?

Eu penso apenas que figuras públicas discutem entre elas, que assuntos causam mídia, e que respeito o Britto. Até porque as pessoas podem expressar sua opinião, né? E tudo o que falamos ressoa para o bem ou o para o mal, e que a indústria do entretenimento se alimenta disso, ou seja, fazemos parte desse circo.

2) O que acontece na sede fica na sede ou vem para o lado de cá também?

Em um reality, não estamos no nosso normal e somos espremidos para dar resultados dramáticos. Quando topamos fazer esse tipo de trabalho, sabemos que “barracos” acontecerão. E, se cada pessoa que entrar no programa quiser processar por causa de brigas, a justiça do Brasil ficará sobrecarregada. Também me ofenderam, mas não processei ninguém, porque sabia onde estava pisando, ou seja, o que se faz lá fica lá!

3) Achou exagero por parte dela insistir no caso?

Como disse anteriormente: se só você pode fritar, causar, aprontar e lacrar, e o outro, não, fica desconexo. Até porque, se tenho ou crio um personagem polêmico, tenho que arcar com ele, e não me vitimizar quando não ganho na “minha” polêmica.

4) Aceitaria tomar um café com a Ana Paula e colocar tudo em pratos limpos?

Por que não? Honestamente, não guardo mágoas de ninguém de “A Fazenda”, até porque já se passaram dois anos. Falo com o Caíque, com quem briguei muito lá dentro, mas acredito na evolução do ser humano. Não somos os mesmos da época do reality, falo isso por mim. Lembrando que um dos focos do programa é gerar conflito.

5) Este momento que estamos vivendo não seria uma boa época para deixar as mágoas de lado?

O de pandemia? Acho perfeito, porque todos temos que repensar o porquê de nossas vidas, que não existimos sem o outro e que nossas ações refletem em todo mundo. Esperar que o melhor das pessoas apareça é uma boa, ou sou só um tolo otimista?

6) Participaria de um novo reality show?

Dependendo de qual e do cachê, mas adianto que precisaria ser muito dinheiro. Nunca digo nunca, mas é muito desgastante.

Divulgação Evandro Santo

7) Como tem se segurado neste recolhimento?

Com trabalho, amigos, música e muitas lives.

8) O que você ainda quer fazer profissionalmente?

Estou vivendo o momento. Hoje, por exemplo, estou na TV Wa à frente do programa “Reinvenção”, do projeto Olho no Olho no YouTube e com o show de humor “Absurdo”, que também conta com Darwin Demarch, Bruna Braga e Ângelo Luchezi, um povo da pesada na comédia.

9) Neste momento, com tudo tão tenso, o humor tem um papel ainda mais importante?

Total, mas o humor reinventado, porque as pessoas estão mais sensíveis, mais atentas e mais conectadas. Certas piadas devem perder o sentido daqui para frente.

10) E os haters? Você tem uma relação saudável com as críticas?

Uma pausa para dar risada. Às vezes, respondo à altura, em outras, bloqueio ou chamo no privado, troco uma ideia, e muitos acabam virando fãs. Os haters só querem chamar atenção, querem ter voz de fala.