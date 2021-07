EV Canada apresenta a bicicleta elétrica Ultima na Europa

Divulgação A bicicleta elétrica Ultima será entregue aos clientes só a partir de 2022 com autonomia de até 80 quilômetros

Visando um mundo com transportes ecologicamente limpos e inteligentes, a startup canadense EV Canada adota uma filosofia sustentável em seus negócios e a bicicleta elétrica Ultima, além de economicamente viável, é inteligente, divertida e um veículo de transporte urbano completo.

Com um mercado cada vez mais competitivo de veículos elétricos de duas rodas na Europa, a EV Canada está aí. A série Ultima de bicicletas elétricas propõe um novo tipo de veículo de duas rodas sustentável: multifuncional, elegante, leve, prática, inteligente e personalizável.

Compreende apenas dois modelos, o Ultima XS e o Ultima XT , com dois pacotes disponíveis para cada um (Base e SE) , e uma variedade de outras opções.

Composta de liga de alumínio hidroformada 6061-T6 a Ultima é muito leve em comparação com outras “e-bikes”. São 16,3 kg para a versão XS e 20,6 kg para a XT, que é leve como uma pena.

Ambos os modelos são alimentados por um motor de cubo traseiro sem escovas de 36 V / 240 W e uma bateria de lítio LG de 36 V / 5,8 Ah escondida no tubo superior. A bateria é removível e, no XT, é apoiada por uma segunda bateria embaixo do assento, permitindo uma autonomia de 60 a 80 km enquanto na XS, 30 a 40 km.

Esta última conta com câmbio Shimano de 3 marchas (interno), freios a disco mecânico Tektro, garfo de suspensão Zoom e rodas de liga leve de 10 polegadas com 1,95 polegadas pneus. Os faróis e lanternas traseiras LED inteligentes fazem parte do pacote padrão, assim como os alto-falantes Bluetooth embutidos , uma fechadura dobrável montada na estrutura e espelhos retrovisores laterais.

Enquanto isso, o XT tem um garfo de suspensão ajustável, freios a disco hidráulicos Jack, câmbio Shimano de 7 marchas, luzes mais fortes e pneus mais largos de 3 polegadas.

Entre os equipamentos, a Ultima pode vir com o pacote SE que traz câmera de ação de tela dupla 4K Ultra-HD, capacete 3 em 1 para todos os climas, uma mochila, um kit de reparo de pneus, um kit de ferramentas e uma bomba manual.

Além disso, também virá um kit de primeiros socorros, campainha removível, a capa de bicicleta personalizável, rastreador GPS , uma caixa de acessórios e uma pequena caixa de transporte removível. Há também um carregador de baterias para celular.

O Ultima começa em 2.337 dólares canadenses (R$ 9.784) para o XS Base e 2.460 (CAD) (R$ 10.300) para o pacote XT Base. O pacote SE é oferecido como opcional por 3.570 (CAD) (R$ 14.950) para o XS e 3.694 (CAD) (R$ 15.960) para o XT. As entregas estão estimadas só para junho de 2022.