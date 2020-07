Europa ultrapassa marca de 3 milhões de casos de Covid-19

Reprodução/Dino Europa tem mais de 3 milhões de registros de Covid-19. Rússia lidera a lista, seguida pelo Reino Unido.

A Europa ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) . Do total, mais da metade se contentra em 4 países: Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália. Em todo o mundo, o número de contágios passa dos 15 milhões.

A Europa segue sendo a região com mais vítimas fatais, com 206.633 mortes, de um total de 626.994 óbitos registrados ao redor do mundo.

A liderança no número de contágios é da Rússia, com 795.038 infecções e 12.892 mortes por Covid-19. Em seguida está o Reino Unido, com 296.377 e 45.501 mortes; a Espanha 267.551 infectados e 28.426 mortes e Itália, com 245.032, e 35.082óbitos.

O número de casos diagnosticados reflete, porém, apenas uma fração do número real de infecções, já que muitos países utilizam a testagem apenas para rastrear o vírus, ou não têm recursos suficientes para detectar as infecções em massa.