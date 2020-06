Europa registra o menor número de casos de Covid-19 desde março

Reprodução Taxa de casos na Europa é a menor desde 22 de março, segundo a OMS





A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que “os casos na Europa continuam em declínio” durante uma coletiva de imprensa nesa quarta-feira (03).

“Ontem vi o menor número de casos relatados na Europa desde 22 de março”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Embora Tedros tenha acrescentado, a OMS está “especialmente preocupada” com as Américas Central e do Sul, onde “muitos países estão testemunhando a epidemia acelerar”.

“Mais de 100 mil casos de Covid-19 foram relatados à OMS nos últimos cinco dias. As Américas continuam respondendo pela maioria dos casos “, afirmou Tedros. “Durante várias semanas, o número de casos relatados todos os dias nas Américas foi superior ao resto do mundo.”

Ele acrescentou que a OMS também está vendo um aumento de casos no Mediterrâneo Oriental, no Sudeste Asiático e na África.