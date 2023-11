Europa quer criar corredor humanitário marítimo do Chipre a Gaza

Reprodução: Flipar Gaza

A proposta de um corredor humanitário via mar, com base no Chipre, para transportar ajuda aos civis de Gaza por meio de navios, pode ser aprovada por Israel sob a condição de “poder verificar os contêineres”.

A informação foi dada neste sábado (4) por fontes europeias a um pequeno grupo de mídia, incluindo o pool de agências de notícias da European Newsroom, da qual a ANSA faz parte.

A proposta foi lançada na cúpula da União Europeia, nos dias 26 e 27 de outubro. A UE diz trabalhar intensamente com o Chipre para tentar estabelecer o corredor marítimo para a ajuda direcionada à Faixa de Gaza, sem mais passagens intermediárias pelo Egito.

Essas fontes também declararam que o voto sobre a resolução da Assembleia Geral da ONU para um cessar-fogo humanitário em Gaza reflete o “espelho do profundo passado que compartilhamos”, em referência às diferentes posições dos Estados membros da UE na votação.

“Vimos de posições muito diferentes em nossa história. Essa história está se repetindo. A própria Europa está em dificuldades”, acrescentam as fontes, expressando surpresa com a posição tanto da França, que votou a favor, quanto da Alemanha, que optou pela abstenção.

A Alemanha, segundo as fontes, “é conhecida por ser uma sólida aliada de Israel, e com boas razões”.

Olhando para o futuro, as fontes enfatizam a existência de “um consenso comum” sobre a necessidade de “pensar em como desenvolver uma solução de dois Estados, com todas as implicações e dificuldades”, uma perspectiva que, no entanto, é considerada “impensável com o Hamas ativo”.

