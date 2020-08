Euclério solicita retorno da LDO à Finanças

.

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Erick Musso (Republicanos), anunciou, durante a sessão ordinária virtual desta quarta-feira (19), que o presidente da Comissão de Finanças, Euclério Sampaio (DEM), pediu a devolução do Projeto de Lei (PL) 270/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. A matéria foi aprovada no colegiado no dia 15 de junho e encaminhada para a votação no Plenário da Casa.

Euclério explicou que foi procurado por colegas parlamentares que perderam o prazo para apresentação de emendas em decorrência de problemas envolvendo a pandemia do novo coronavírus e que, por isso, achava justo a reabertura do prazo. Ele informou que, após receber a proposição de volta, concederia mais 10 dias para que os deputados apresentassem emendas.

Enivaldo dos Anjos (PSD) questionou a medida e comunicou que entraria com um recurso contestando a devolução da LDO. Vandinho Leite (PSDB) disse que era preciso explicar, de forma mais clara, o motivo do pedido de retorno da iniciativa para o colegiado para facilitar o debate com os parlamentares. Já Marcos Garcia (PV) indagou se as emendas aprovadas seriam mantidas.

Mais uma vez Euclério pediu a palavra para esclarecer os questionamentos dos colegas. Ele citou que um dos deputados que requisitaram a reabertura de prazo foi o Capitão Assumção (Patri) e garantiu que todas as emendas já acolhidas seriam mantidas. Diante do debate, Musso decidiu que responderia ao recurso de Enivaldo antes de devolver o projeto para o colegiado de Finanças.

Emendas

Neste ano 171 emendas foram protocoladas e 84 delas (mais uma subemenda) acolhidas pelo relator da proposta e presidente da Comissão de Finanças, Euclério Sampaio. Ele ainda rejeitou outras 53 emendas e considerou 33 delas prejudicadas pelos seus respectivos conteúdos já estarem contemplados na matéria orçamentária.

Segundo o Regimento Interno da Ales, os deputados teriam até 17 de julho para aprovar o texto da LDO, data que marca o último dia antes do recesso parlamentar. Entretanto, com o aumento de casos de Covid-19 no Estado esse prazo não foi cumprido e a Presidência, inclusive, suspendeu o recesso.

Somente após a votação da LDO os deputados poderão começar a avaliar o projeto que vai tratar da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021. De acordo com a Lei Complementar (LC) 7/1990, o Executivo tem de enviar esse documento até três meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 30 de setembro. Ainda conforme o regimento, a Comissão de Finanças deve encaminhar o parecer da LOA ao Plenário da Ales até 5 de dezembro para deliberação do conjunto dos parlamentares.

Diretrizes orçamentárias

O PL 270/2020 foi protocolado na Ales, no dia 30 de abril, e foi lido na sessão virtual do dia 4 de maio. A partir de então iniciou seu trâmite no Legislativo estadual. A peça orçamentária faz uma previsão de receita primária em torno de R$ 12,592 bilhões e estima as despesas primárias em R$ 13,409 bilhões, o que vai causar um saldo negativo de aproximadamente R$ 815 milhões. O valor é maior que os R$ 646 milhões de déficit previstos para este ano na LDO 2020.

Novos projetos

Foram lidos no Expediente para simples despacho e começaram a tramitar na Casa duas novas proposições: o Projeto de Lei (PL) 450/2020, que veda às instituições financeiras a cobrança de parcelas relativas ao financiamento de veículos escolares enquanto as aulas presenciais nas instituições de ensino estiverem suspensas. A iniciativa do Doutor Hércules (MDB) deve passar pelas comissões de Justiça e Finanças.

Já o Projeto de Lei (PL) 451/2020, de Luciano Machado (PV), trata da prorrogação automática de contratos de estágio durante o período do estado de calamidade pública pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em todo o Estado. A matéria deve ser analisada pelos colegiados de Justiça, Cidadania e Finanças.

No Expediente sujeito à deliberação havia duas proposições com requerimento de urgência, ambas do deputado Vandinho Leite (PSDB). Porém, o parlamentar solicitou que as iniciativas fossem baixadas de pauta. O PL 864/2019 proíbe a cobrança de tarifa mínima de consumo ou práticas similares pelas concessionárias prestadoras de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Já o PL 39/2020 obriga a reparação dos danos causados pelas prestadoras de serviços públicos às calçadas e vias públicas.

A Ordem do Dia trazia para análise apenas o PL 357/2020, de Bruno Lamas (PSB), sobre a criação do cadastro online do produtor rural. A matéria tramitava em regime de urgência, mas permaneceu em prazo regimental na Comissão de Finanças.