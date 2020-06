EUA: Turma de formandos recebe diplomas em jet skis, veja o vídeo

Nasa Canal da Nasa no Youtube transmite atividades dos astronautas ao vivo





É difícil encontrar alguém que não tenha pensado, ao menos uma vez na vida, sobre as aventuras de ser um astronauta no espaço. Se esse é o seu caso, a boa notícia é que você pode assistir à “caminhada” dos astronautas em tempo real. As imagens são transmitidas, ao vivo , pela internet.





A Nasa conta com o seu próprio canal no YouTube e costuma fazer transmissões em tempo real de lá.

Atividades espaciais

Em uma iniciativa de grande repercussão mundial , os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley embarcaram na missão Demo-2 na semana passada, dentro da cápsula de passageiros Crew Dragon. O Foguete Falcon 9, da SpaceX, foi o transporte responsável por levá-los para fora do planeta.