EUA: Tempestade de inverno deixa quatro mortos e milhares sem energia

Tempestade de inverno atinge EUA e deixa milhares sem energia

Uma forte tempestade de inverno atingiu várias regiões dos Estados Unidos nessa terça-feira (9), deixando ao menos quatro mortos e mais de 800 mil residências e empresas sem energia elétrica, segundo informações do New York Times. Centenas de voos precisaram ser cancelados.

Duas vitímas são do Alabama, uma da Geórgia e outra da Carolina do Norte. Na Flórida, árvores foram derrubadas, edifícios danificados e telhados arrancados. Nessas regiões, doze tornados foram registrados.

As chuvas torrenciais, somadas às nevascas do inverno, fizeram com que o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, decretasse estado de emergência.

O Serviço Meteorológico dos EUA alertou sobre possíveis inundações em partes de Long Island, no estado de Nova York. De acordo com a CBS News, pelo menos dez pessoas tiveram que ser resgatadas de veículos presos nas enchentes no condado de Prince George, em Maryland – uma delas em estado grave. Até o momento, houve o registro de quatro mortes ligadas à tempestade.

O avião da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, estava em voo e precisou ser desviado de sua linha de pouso habitual, dirigindo-se ao Aeroporto Internacional de Dulles, em Virgínia, após uma mudança repentina na direção do vento.

