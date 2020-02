EUA querem fazer parceria com empresa de telefonia para enfrentar Huawei

Os Estados Unidos estão buscando desenvolver uma parceria com a indústria de telecomunicações para fornecer alternativas ante a liderança de mercado da chinesa Huawei Technologies , disse uma importante autoridade da Casa Branca , nesta sexta-feira (14).

Falando na Conferência de Segurança de Munique , na Alemanha , Robert Blair , representante especial da Casa Branca para política internacional de telecomunicações, disse que uma parceria é “muito diferente de comprar ações com o dinheiro dos contribuintes”.

O procurador-geral dos EUA , William Barr , havia proposto anteriormente que o país considerasse adquirir duas grandes rivais estrangeiras da Huawei, embora a Casa Branca tenha rejeitado a sugestão pouco depois.

Blair também disse que o Reino precisa avaliar decisão de usar equipamentos fabricados pela Huawei, que segundo autoridades de Washington é um risco à segurança, acusações que a empresa nega.

Dados foram roubados de seis empresas, diz ‘FT’

Promotores americanos estão acusando a chinesa Huawei de roubar tecnologia de seis empresas americanas, de acordo com reportagem do diário britânico ” Financial Times “. Segundo o jornal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez novas acusações contra a companhia incluindo extorsão, fraude e violação de sanções contra a Coreia do Nort e.

Segundo o “FT”, a Huawei estaria roubando tecnologia desde 2000, o que foi descrito como “padrão de atividade de extorsão”.

A justiça dos EUA diz ainda que os diretores sêniores da chinesa fizeam falsos depoimentos ao FBI . “A Huawei , a Huawei USA e a Futurewei concordaram em reinvestir o produto dessa suposta atividade de extorsão nos negócios mundiais da Huawei, inclusive nos Estados Unidos”, disse o trecho do documento obtido pelo “FT”.

Segundo a Huawei , “essa nova acusação constitui parte do objetivo do Departamento de Justiça dos EUA de provocar danos na reputação e nos negócios da Huawei por razões competitivas em vez de legais. As novas acusações carecem de fundamento e estão baseadas principalmente em disputas cíveis recicladas dos últimos 20 anos que já foram resolvidas, litigadas e, em alguns casos, recusadas por juízes e júris federais”.