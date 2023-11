EUA não aprovaram invasão de Israel a hospital em Gaza, diz porta-voz

Divulgação/IDF Tanques israelenses na Faixa de Gaza

Os Estados Unidos não deram sua aprovação para que Israel invadisse o hospital al-Shifa , o maior da Faixa de Gaza, afirmou nesta quarta-feira (15) o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby.

Nesta quarta, o exército israelense conduziu uma operação dentro do hospital al-Shifa. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), a incursão foi “precisa e direcionada” contra o Hamas, e aconteceu apenas em uma “área específica” do hospital, onde os militares buscam por infraestruturas e armas do Hamas.

As IDF citam “informações de inteligência” que indicam que uma espécie de central de controle do Hamas fica no hospital. O grupo nega. Segundo a agência AFP, os soldados já se retiraram da unidade.

De acordo com a imprensa local, dezenas de soldados israelenses entraram no hospital, enquanto tanques ficaram estacionados no pátio do complexo médico. À rede de televisão Al Jazeera, o diretor-geral dos hospitais de Gaza, Munir al-Bursh, disse que os militares revistaram o porão do hospital al-Shifa e entraram nas alas cirúrgica e de emergência do complexo.

Ainda segundo a imprensa local, os soldados teriam interrogado pessoas no pátio do hospital e explodido um armazém de medicamentos e dispositivos médicos.

