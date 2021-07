EUA: Mulher é presa após manter corpo dos sobrinhos em porta-malas

Reprodução: Google/licenciáveis Polícia de Baltimore, Estados Unidos

Nicole Johnson, norte-americana de 33 anos, foi presa após ser pêga com os corpos de dois sobrinhos dentro do porta-malas do carro. De acordo com a perícia, o crime aconteceu há mais de um ano, devido ao estado dos cadáveres encontrados. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pela polícia de Baltimore, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Baltimore Sun, a mulher parou em uma blitz de rotina. A polícia confiscou o veículo quando se deparou com a irregularidade dos documentos.

“Não importa, não estarei aqui em cinco dias”, disse Nicole Johnson. “Todos me verão no noticiário fazendo minha grande estreia”, completou.

De acordo com a polícia de Baltimore, o corpo da sobrinha da mulher foi encontrado dentro de uma mala de viagem no porta-malas, juntamente com o corpo do sobrinho, também morto.

Johnson, durante inquérito, admitiu ter agredido a sobrinha várias vezes até que ela batesse, o que fez com que a menina batesse a cabeça no chão. Entretanto, a mulher não explicou como o sobrinho morreu.