EUA: metrô de Nova York descarrila e deixa 26 feridos

Trem descarrilado afetou operação do metrô de Nova York nessa quinta (4)

Ao menos 26 pessoas ficaram feridas após um descarrilamento de metrô no Upper West Side da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na tarde dessa quinta-feira (4).

Um trem de passageiros partia da estação da 96th Street por volta das 15h00 do horário local e atingiu um trem de trabalho, o que fez com que o trem de trabalho que transportava trabalhadores de trânsito descarrilasse, de acordo com a WABC, afiliada da emissora americana ABC.

Após o ocorrido, a equipe de emergência se dirigiu ao local, desligou a linha de energia e escoltou os passageiros para a estação da 96th Street, conforme o Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY).

Embora algumas pessoas tenham ficado feridas, nenhuma delas apresentou ferimentos graves, informaram as autoridades. O condutor do trem também sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico, de acordo com a WABC.

O episódio fez com que os serviços de metrô da cidade fossem interrompidos temporariamente.

