EUA: Mesmo após série de derrotas, Sanders descarta deixar corrida presidencial

Derrotado por Joe Biden nas primárias de Missouri, Michigan, Mississippi e Idaho, na última terça-feira, Bernie Sanders não vai desistir da disputa pela candidatura democrata à Presidência dos Estado Unidos . Em entrevista concedida nesta quarta-feira (11), ele garantiu a permanência e disse contar com os mais jovens para reverter o cenário.

“Hoje digo ao establishment democrata que, para vencer no futuro, você precisa conquistar os eleitores que representam o futuro do nosso país e deve falar sobre os assuntos que lhes interessam”, disse Sanders. “Nossa campanha segue vencendo entre os mais jovens, não só os e 20 anos, mas de 30 e 40, que tem números fortes para apoiar nossa campanha”, completou.

O candidato admitiu que a noite passada “não foi boa do ponto de vista dos delegados”, e falou sobre o que ele acredita ser o seu maior desafio: convencer os eleitores democratas de que é capaz de vencer Trump .

Falta confiança

Segundo Sanders, boa parte deles concorda com a ideologia por trás de sua candidatura, mas escolhe Biden pela crença de que o ex-vice de Obama tem mais força na disputa contra o atual presidente, já confirmado como candidato dos Republicanos.

“Enquanto nossa campanha venceu o debate ideológico, estamos perdendo o debate sobre a elegibilidade. Perdi a conta de quantas pessoas nós conversamos e disseram: ‘Gosto do que sua campanha representa, concordo com o que sua campanha representa, mas votarei em Joe Biden porque acho que ele é o melhor candidato para derrotar Donald Trump “, disse Sanders.

“Ouvimos essa afirmação em todo o país. Preciso dizer que discordo totalmente dela, mas é nisso que milhões de democratas e independentes hoje acreditam”, concluiu.

Cenário

Até o momento, Joe Biden tem 860 delegados ao seu favor, enquanto Bernie Sanders aparece com 710. Durante as apuração de terça-feira, Sanders venceu apenas na Dakota do Norte. Em Washington, próximo Estado que deve divulgar os resultados, a disputa está bastante acirrada, com os dois candidatos na casa dos 30%.