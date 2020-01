EUA mataram Soleimani para evitar “ataque iminente”, diz Secretário de Estado

Centenas de pessoas saíram às ruas de cidades no Irã , nesta sexta (3) para protestar contra o que estão chamando de “crimes” dos Estados Unidos.

As manifestações ocorrem horas após o ataque aéreo em Bagdá, no Iraque, que matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani , considerado um dos homens mais poderosos de Teerã. Os manifestantes gritam slogans de “morte à América” e carregam cartazes com fotos de Soleimani.

Assista vídeos dos protestos no Irã :

Protest erupts in #Islamabad , #Pakistan against #USA after the martyrdom of Major General Qasim #Soleimani @ISO_PAK @mwmpakofficial #Soleimani #Iran #قاسم_سليماني pic.twitter.com/IBV0GAE7Bo

Right now in Iran:

Massive protests against the United States.

Now even if the leadership wants to avoid war, they will feel immense pressure to act.

Just weeks ago the people of Iran were protesting for Democracy, but Trump changed that. pic.twitter.com/EGvpdpRn7V

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 3, 2020