EUA: Jair Bolsonaro deixa Orlando e viaja para Nashville

Reprodução/Instagram Bolsonaro viaja de Orlando para Nashville

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e viajou para Nashville, no Tennessee, nesta sexta-feira (24). Ele estava no local desde o dia 30 de dezembro de 2022.

Em um vídeo postado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na suas redes sociais, o ex-chefe do Executivo brasileiro aparece caminhando no aeroporto e sendo abordado por algumas pessoas, crianças e adultos, para tirar fotos.





Já Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, publicou uma foto no Instagram onde eles aparecem dentro de um carro. Na legenda ele escreveu: “Partindo para missão em Nashville Tennessee USA. Bom Dia!”.

































Bolsonaro reclama de salário de R$ 33 mil

O ex-presidente reclamou, durante palestra na New Hope Church em Orlando, nos Estados Unidos, do salário de R$ 33 mil e da falta de tempo para ficar com a esposa, Michelle Bolsonaro. O ex-mandatário estava falando sobre a dificuldade de montar um ministério quando mencionou o salário do presidente da República.

“Primeiro, tem que ver se a pessoa está qualificada para aquilo. Depois, se ela aceita. Porque ser ministro não é tão gratificante assim, não, quando se fala de salário. Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá (Presidência) para ser recompensado financeiramente. Mas para ministro, salário é igual”, disse.

No mesmo discurso, Bolsonaro chegou a afirmar que, por conta da rotina “nem lembrava que tinha esposa”.

“Por vezes, você nem lembra que tem esposa. Você chega em casa, ela tá dormindo ou quando ela sai, eu que estou dormindo, mas foi uma experiência que entendo como missão e se Ele assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda”, disse o ex-presidente.

