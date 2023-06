EUA: fumaça de incêndio florestal deve durar até o fim da semana

Reprodução / redes sociais – 07.06.2023 Névoa é avistada sobre a cidade de Nova York, nos EUA

Névoa que atinge regiões nos Estados Unidos e no Canadá deve permanecer no ar até o fim de semana. A fumaça gerada por múltiplos focos de incêndio florestais vem trazendo dificuldades respiratórias e ameaçando interromper as viagens aéreas de milhões de pessoas.

Os alertas de qualidade do ar foram estendidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos por mais um dia para a Costa Leste, da Nova Inglaterra à Carolina do Sul, além de áreas do Meio-Oeste, incluindo Ohio, Indiana e Michigan.

Autoridades de saúde alertaram para problemas respiratórios para quem passar tempo ao ar livre, em decorrência dos altos níveis de partículas finas na atmosfera. Moradores de Nova York, Washington e outras cidades foram orientados a ficar em casa.

A neblina também fez com que autoridades de aviação norte-americanas interrompessem os voos de entrada para os principais aeroportos de Nova York e da Filadélfia pelo segundo dia. Segundo informações da agência de notícias Reuters , todos os voos com destino ao aeroporto de Newark, em Nova Jersey, sofreram atrasos.

Conforme o serviço privado de previsão AccuWeather, este é o pior surto de fumaça de incêndio florestal a cobrir o nordeste do país em mais de 20 anos.

A previsão é que a baixa visibilidade e a fumaça persistam até domingo (11). Chances de chuva em regiões dos EUA devem fazer como que a neblina se dissipe, de acordo com o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos Peter Mullinax.

Fonte: Internacional