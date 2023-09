EUA emitem vistos a 472 mil venezuelanos para aliviar crise migratória

Flickr A medida são para os migrantes venezuelanos que entraram no país antes do dia 31 de julho

O governo dos Estados Unidos anunciou a emissão de 472 mil vistos de trabalho a venezuelanos elegíveis. A ação faz parte d um programa que visa anuviar os efeitos da crise migratória no país. O governo de Nova York foi o responsável por fazer o apelo a Washington. Com isso, o benefício será aplicado aos venezuelanos elegíveis que entraram no país até o dia 31 de julho.

O governo dos Estados Unidos decidiu expandir o programa de ajuda humanitária Temporary Protected Status (TPS), que faz com que a gestão de Joe Biden — presidente dos Estados Unidos — não necessite da aprovação de um projeto de lei do Congresso para a facilitação.

Mesmo que o pedido tenha sido feito por Novo York, a medida é válida a todos os Estados do país. A medida faz com que os elegíveis possuam a garantia de não serem deportados durante um período de 18 meses.

A migração em massa de venezuelanos nos últimos meses tem atingido de forma mais intensa o estado de Nova York. Isso gerou uma ruptura entre a gestão local e Washington, culminando no pedido.

Segundo o prefeito de Nova York, Eric Adams, a gestão de Biden não tem sido efetiva em relação à crise migratória. Ele foi o responsável por pressionar a Casa Branca para que os vistos fossem liberados, fazendo com que os migrantes não dependessem unicamente das ajudas sociais municipais.

A medida foi elogiada pela governadora de Nova York, Kathy Hochul, que afirmou que o estado “está preparado para iniciar imediatamente o processo de inscrição de pessoas para autorização de trabalho”.

Os Estados Unidos vem sofrendo com uma chegada em massa de migrantes venezuelanos e pessoas de outras nacionalidades , que entram pela fronteira com o México.

O Departamento de Estado dos EUA enviou, nesta semana, 800 militares e 2.500 agentes da Guarda Nacional, para a fronteira com o México , visando controlar a entrada. O país está investigando os motivos para tamanho aumento no número de imigrantes, que em apenas um dia, registrou mais de 3 mil que cruzaram a fronteira. Apenas nesta semana, as autoridades registraram duas entradas em massa de imigrantes no país.

Fonte: Internacional