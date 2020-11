“EUA e China espionam e roubam informação do Brasil todo dia”, diz economista

Guilherme Dotto Muita história e sucesso: Etihad completa 17 anos

Em julho de 2003, o Xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan, através de um decreto real (“Amiri”) decidiu criar uma companhia aérea de bandeira dos Emirados Árabes Unidos.

Como principal objetivo, a nova empresa aérea teria que refletir o melhor da generosidade árabe. Ser atenciosa, calorosa e generosa e culta, fazendo com que aumentasse a exaltação da cidade de Abu Dhabi, uma conexão entre o Ocidente e o Oriente com serviços de altíssimo nível.

Com apenas dois Airbus A330-200 arrendados da TAM Linhas Aéreas e 24 comissários, a Etihad, cujo nome significa “união” em árabe, iniciou suas operações no dia 5 de novembro de 2003, para a cidade de Al Ain, localizada no leste dos Emirados Árabes Unidos.

Após alguns dias, a companhia deu início às operações no Líbano, mais especificamente na cidade de Beirute. Em dezembro, a Etihad iniciou também voos para Damasco e Amã, encerrando o ano trasportando 100.000 passageiros.

No ano seguinte, a empresa deu início aos voos para Londres, Genebra, Bangkok, Mumbai e Munique, e com US$8 bilhões, encomendou 33 novas aeronaves, mais modernas e eficientes.

Em um ano com resultados muito positivos para a Etihad, a companhia decidiu investir em mais setores, criando a “Etihad Holidays”, uma agência de turismo que coordena com seus voos a mais de 100 destinos, e ingressando no setor cargueiro em setembro de 2004.

Em 2005, a companhia atingiu a meta de transportar 1 milhão de passageiros, um marco enorme a ser atingido.

Além da inauguração de seu programa de fidelidade no ano de 2006, houveram mais inaugurações, com voos para a América do Norte.

Com grandes esforços, em 2008 a companhia foi reconhecida como a décima melhor do mundo, além de ganhar o prêmio SkyTrax de melhor classe executiva. No ano seguinte, um grande investimento foi aplicado para a criação de uma nova primeira classe, com serviços de nível inédito.

Com a chegada dos novos Airbus A340-600, o mais novo serviço de excelência da companhia começou a ser aplicado, com atendimento de pratos na hora solicitada.

ETIHAD NO BRASIL

Em 2013, a Etihad iniciou suas operações em São Paulo, no aeroporto internacional de Guarulhos (GRU), e tendo como origem o aeroporto internacional de Abu Dhabi. Com voos operados pelo A340-600, a companhia voava para o Brasil com uma frequência de 3 voos por semana, que depois passou a ser um voo diário.

Após 4 anos, a companhia dos Emirados Árabes Unidos anunciou sua saída de Guarulhos, encerrando suas operações no pais.

ETIHAD VOLTA AO BRASIL EM VOOS NÃO REGULARES

Após 3 anos, a companhia retornou ao Brasil em voos não regulares, operados pelo Boeing 787-9.

