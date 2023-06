EUA dizem que Irã fornece drones para Rússia utilizar na guerra

Reprodução: commons John Kirby, porta-voz da Casa Branca

Os Estados Unidos disseram que a Rússia recebeu uma grande quantidade de drones de ataque do Irã para utilizarem na guerra contra a Ucrânia. Segundo a Casa Branca, os VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) foram enviados pelo Mar Cáspio.

“A Rússia tem usado VANTs iranianos nas últimas semanas para atacar Kiev e aterrorizar a população ucraniana, e a parceria militar Rússia-Irã parece estar se aprofundando. Também estamos preocupados com o fato de a Rússia estar trabalhando com o Irã para produzir VANTs iranianos de dentro da Rússia”, declarou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

Ainda, segundo a Casa Branca , a Rússia compra materiais do Irã para construir uma fábrica de drones para operar no início de 2024.

“Estamos divulgando imagens de satélite da localização planejada desta fábrica de VANT na Zona Econômica Especial de Alabuga, na Rússia”, disse Kirby.

Segundo o porta-voz, o envio de drones é uma violação de resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) de 2015 que consigna o acordo nuclear com o Irã.

Em 2022, o Irã admitiu ter fornecido drones para a Rússia. Segundo eles, foi enviado um “pequeno número” dos equipamentos “meses antes” da invasão da Ucrânia.

Fonte: Internacional