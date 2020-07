EUA dão à China 72 horas para fechar consulado de Houston

Reprodução Máscara com chupeta acoplada para bebês

Pediatras da Inglaterra emitiram uma alerta para os pais sobre os riscos de máscaras com chupetas acopladas para fazer com que bebês também usem o item para se proteger em meio à pandemia da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O aviso dos especialistas ocorre por conta do risco de os bebês serem vítimas de sufocamento por conta do tamanho do produto, que começou a ser comercializado em várias regiões do país.

Desde a última sexta-feira (17), qualquer pessoa que circule nas grandes cidades dadevem usar máscara protetora facial como prevenção contra o novo coronavírus.

Segundo a ONG britânica The Lullaby Trust, a última orientação do governo é a de que as máscaras só são exigidas para crianças acima dos três anos.

Segundo os médicos, os bebês são muito pequenos para usar máscara e esse design, apresentada como uma “ideia fofa” nas lojas, pode asfixiar as crianças.