EUA: casal brasileiro é encontrado morto em apartamento na Califórnia

Um casal de cidadãos brasileiros foi encontrado morto em um apartamento nos Estados Unidos — família está em busca de respostas, pois a causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia americana.

As autoridades policiais não encontraram indícios de violência nos corpos, e o Consulado do Brasil afirma estar acompanhando o caso.

A polícia de São Francisco, na Califórnia, investiga a morte do casal brasileiro na cidade.

Os corpos de José Claudionor da Cruz , um empresário de 29 anos, e Andressa Pereira , uma vendedora de 26 anos, foram encontrados na segunda-feira passada (8) no apartamento onde estavam temporariamente morando fora do Brasil. Ambos são naturais de Brasília.

Em comunicado oficial, os advogados da família pediram desculpas pela suspeita levantada e afirmaram que aguardarão o laudo oficial das mortes. Mas a família descartou a possibilidade porque o imóvel não é abastecido por meio de gás encanado.

Na segunda-feira passada (8), a família entrou em contato com uma prima do casal que reside em São Francisco. No mesmo dia, os dois foram encontrados sem vida.

Claudionor estava no chão, enquanto Andressa estava na cama do casal. A liberação dos corpos depende ainda das investigações em andamento.

O Consulado-Geral do Brasil em São Francisco informou que está acompanhando o caso e prestando o apoio necessário.

O Ministério das Relações Exteriores informou que está ciente do caso e em contato com as autoridades locais para apurar as circunstâncias das mortes.

