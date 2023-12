EUA: Atirador ataca Universidade de Nevada e faz várias vítimas

Reprodução Houve tiroteio em uma universidade de Las Vegas





Nesta quarta-feira (6), a Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV), foi palco de um trágico tiroteio que resultou em múltiplas vítimas fatais.

As autoridades locais confirmaram a morte do responsável pelo ataque, mas a identidade ainda não foi divulgada.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas emitiu um alerta à população para evitar a área do incidente.

Enquanto isso, a universidade implementou seu protocolo de segurança “RUN-HIDE-FIGHT”, orientando os estudantes e funcionários a buscar abrigo e evacuar para áreas seguras.

As operações policiais foram rápidas, com o suspeito sendo localizado e confirmadamente morto durante a ação. Detalhes sobre a motivação por trás do tiroteio ainda não foram divulgados pelas autoridades.

A cidade de Las Vegas já foi cenário de eventos violentos no passado, como o trágico ataque de 2017 no cassino Mandalay Bay. O histórico de violência na região traz uma preocupação adicional para as autoridades e a comunidade local.





A situação ainda está em desenvolvimento, com relatos de “múltiplas vítimas” nas proximidades do prédio Beam Hall na UNLV. A Casa Branca está monitorando atentamente a situação, como confirmado pela porta-voz Karine Jean-Pierre.

Mais informações serão divulgadas à medida que as autoridades conduzirem suas investigações e prestarem assistência às vítimas e suas famílias.

Fonte: Internacional