EUA: ataque a tiros em escola de Iowa deixa dois estudantes mortos

Reprodução/redes sociais Dois estudantes morreram após tiroteio em escola localizada em Iowa (EUA)





Dois estudantes foram mortos nesta segunda-feira (23) durante um ataque a tiros em uma escola de Des Moines, cidade localizada no estado norte-americano de Iowa.

A instituição educacional onde aconteceu o tiroteio, conhecida por promover o programa Starts Right Here, é voltada a jovens em situação de risco e fica dentro de um parque comercial.

Os policiais receberam o chamado de emergência por volta das 13h (horário local), e logo que chegaram ao local da ocorrência se depararam com os dois alunos gravemente feridos. Eles então foram levados para um hospital nas proximidades, mas não resistiram aos ferimentos.





Um professor da instituição também ficou ferido no ataque e foi resgatado por policiais. O estado de saúde dele é considerado grave, e ele precisou ser submetido a uma cirurgia.

Cerca de 20 minutos após o registro do tiroteio, a polícia conseguiu identificar um veículo que seguia a descrição fornecida por testemunhas do incidente. Três suspeitos foram detidos.

“Não houve nada de aleatório nisso, certamente foi um incidente direcionado”, afirmou o sargento Paul Parizek. “No que diz respeito ao motivo, é algo que vamos tentar descobrir”, completou durante uma conversa com jornalistas.

Em um comunicado oficial após o ocorrido, Kim Reynolds, governadora do estado de Iowa, afirmou que ficou “chocada” com a notícia do tiroteio, e que acompanhou de perto o desenvolvimento deste projeto educacional.

“Estou chocada e triste ao saber do tiroteio em Starts Right Here. Eu vi em primeira mão o quanto Will Keeps e sua equipe trabalham para ajudar crianças em risco por meio deste programa de educação alternativa. Meu coração se parte por eles, essas crianças e suas famílias. Kevin e eu estamos orando por sua recuperação segura”, escreveu em nota .

