EUA anunciam novo pacote militar no valor de US$ 2,2 bilhões à Ucrânia

Ansa Novo pacote militar dos EUA incluirá foguetes Himars

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (3), que enviarão mais um pacote militar para auxiliar a Ucrânia na guerra contra a Rússia . O novo anúncio representará US$ 2,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 11,28 bilhões na cotação atual) em equipamentos.

Com isso, o valor total que os norte-americanos destinaram a Kiev desde o início do conflito, que está prestes a completar um ano, chega a US$ 29,3 bilhões (aproximadamente R$ 150,3 bilhões).

O destaque fica por parte de mais uma leva de envios de foguetes e munições que serão utilizadas pelo Himars, Sistema Americano de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade.





Esse sistema pode lançar foguetes capazes de que atingir alvos a até 80 quilômetros de distância, e tem sido essencial para a bem-sucedida contra-ofensiva ucraniana dos últimos três meses de guerra.

Também estão incluídas armas programadas para derrubar veículos aéreos não tripulados, foguetes capazes de danificar veículos blindados e equipamentos para fortalecer a defesa aérea ucraniana.

“De acordo com uma delegação de autoridade do presidente, estou autorizando nosso 31ª envio de armas e equipamentos dos EUA para a Ucrânia desde agosto de 2021, avaliado em US$ 425 milhões. Além disso, o Departamento de Defesa dos EUA comprometerá outros US$ 1,75 bilhão em apoio à Ucrânia sob a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia para ajudar a fortalecer as forças armadas da Ucrânia”, disse Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA em comunicado .

A autoridade norte-americana agradeceu ainda a solidariedade de seus “aliados e parceiros” com a Ucrânia em relação à defesa da sua soberania e integridade territorial.

“A Rússia sozinha poderia terminar sua guerra hoje. Até que isso aconteça, permaneceremos unidos à Ucrânia pelo tempo que for necessário”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo