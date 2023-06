EUA anuncia envio de R$ 10,2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia

Ansa Estados Unidos enviará suprimentos ao exército ucraniano

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (9) uma novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 2,1 bilhões.

Em nota, o governo americano informa que a assistência de segurança inclui sistemas de defesa aérea Patriot, da Raytheon, sistemas e mísseis Hawk, além de drones Puma, da AeroVironment, munições de artilharia de 105 mm e 203 mm, suporte para treinamento e manutenção e munições de sistemas de foguetes guiados a laser.

A ajuda é anunciada logo após a Casa Branca revelar que o Irã está ajudando a Rússia a construir uma instalação de drones a leste de Moscou para a guerra na Ucrânia. Além disso, de acordo com Washington, a usina deve estar totalmente operacional no início de 2024.

Segundo a imprensa local, a administração de Joe Biden compartilhou imagens de satélite de dois prédios na Rússia que abrigariam a usina.

“A Rússia usou drones iranianos nas últimas semanas para atingir Kiev.

A parceria militar entre a Rússia e o Irã está se fortalecendo”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Na última quinta-feira (8), militares ucranianos lançaram uma contraofensiva às forças russas, no sudeste da Ucrânia, na tentativa de avançar no território ocupado pela Rússia. No entanto, o governo russo disse que as tropas do país repeliram a ofensiva na região de Zaporizhzhia.

Hoje, inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a contraofensiva ucraniana foi iniciada, mas sem sucesso.

“A ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia começou. Isso é evidenciado pelo uso de reservas estratégicas”, disse ele, ressaltando que “as tropas ucranianas não atingiram seus objetivos em nenhum setor”.

