“Eu sou imbrochável”, diz Bolsonaro ao mencionar sofrer ataques todos os dias

Reprodução O presidente está no Ceará para a assinatura de ordens de serviço para retomada de obras federais no estado

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que ninguém vai o fazer “desistir” e que ele é “imbrochável”. No início da tarde desta sexta-feira (26), o chefe do Executivo discursou em Tianguá, no Ceará, e mencionou sofrer ataques todos os dias.

“Não reclamo das dificuldades”, destacou Bolsonaro. “Ataques acontecem praticamente 24 horas por dia, mas, entre esses ataques e vocês, vocês estão muito na frente. Não vão me fazer desistir porque, afinal de contas, eu sou imbrochável”, disse em evento, sendo aplaudido pelo público que estava no local.

Horas antes, na manhã de hoje, o presidente publicou em suas redes sociais que os diálogos entre os procuradores da Operação Lava-Jato revelam uma “perseguição” sobre a sua família .

Bolsonaro visita o Ceará nesta sexta-feira para a assinatura de ordens de serviço para retomada de obras federais no estado e diz se sentir fortalecido ao visitar o nordeste.