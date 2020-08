“Eu só quero meu direito de trabalhar”, diz Jorge Sousa sobre rave interrompida

O ator Jefferson Schroeder contou nesta quinta-feira (20) que apagou um incêndio no prédio onde mora. Ele postou um vídeo do momento em que contém as chamas com um extintor de incêndio e relatou o que aconteceu. O artista disse que, pela primeira vez desde o isolamento, acordou cedo e ansioso, quando ouviu a síndica gritando.

Reprodução/Instagram Ator Jefferson Schroeder apaga incêndio no prédio onde mora

“Nosso prédio estava pegando fogo, no elevador. Peguei meus documentos e desci tremendo, ligando para os bombeiros (193). Passei e vi o fogo. Na rua, só estava eu e a minha vizinha. Enquanto gritávamos para o prédio, para acordar todos, decidi voltar para tentar apagar as chamas”, Jefferson relatou.

“Vi o extintor e procurei um lacre, tentando ler as instruções. Nisso, os moradores já desciam. Mirei e as chamas continuaram (estava maior do que aparece no vídeo, já tinha subido para o teto do elevador). Dimi, meu vizinho, mirou o segundo extintor e as chamas finalmente cessaram”, continuou.

Segundo Jefferson, os técnicos disseram que o incêndio pode ter sido causado pelo uso de álcool gel e álcool normal no painel do elevador, que teriam entrado em contato com a fiação. “Mantenham seus extintores novos e nunca deixem ninguém trancado, sem chave, dentro de casa. Afinal, a gente nunca sabe quando precisará sair”, aconselhou o ator.