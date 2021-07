‘Eu não tô vivendo, eu tô exisindo’, diz Pamella Holanda, agredida por DJ Ivis

Glovo/Reprodução Pamella Holanda se emociona ao relembrar agressões

No último domingo (11), Pamella Holanda usou as redes sociais para denunciar seu marido, o famoso DJ Ivis, de agredí-la , expondo vídeos e fotos. Hoje (18), em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, Pamella falou mais sobre o relacionamento, as agressões e o que tem vivido desde que decidiu denunciar.

“Eu quero ver como é que vai ser minha vida quando eu voltar a viver, porque esses dias eu nao tô vivendo, eu tô existindo”, começou ela.

Pamella revelou que as agressões começaram faz tempo: “Quando comecei a morar com ele , ele já começou a me agredir. Começou verbalmente: palavrão, grosserias”. Depois relembrou a primeira agressão física. “Eu estava grávida de cinco para seis meses. Me segurou pelo pescoço e foi me arrastando do corredor até o sofá”, disse.

Em outubro de 2020, Pamella deu à luz a filha do casal, mas as agressões não pararam, pelo contrário. Foi quando ela decidiu filmar e guardar as gravações das agressões que aconteciam no apartamento de luxo onde moravam juntos.

A arquiteta também contou sobre a última agressão que sofreu, no dia 1º de julho. O DJ tinha chegado de uma viagem e Pamella decidiu confrontá-lo sobre uma desconfiança de traição, quando ele chutou e socou as costas dela e chegou a da um chute no seu olho, deixando um roxo.

“Desci umas 10h, quase 11h para poder fazer o leite dela e já começou a discutir. A funcionária dele também estava na hora na cozinha. Foi na hora que ele pegou uma faca na gaveta da cozinha. A funcionária dele foi e segurou braço dele”, contou.

Após mais esse acontecimento, Pamella decidiu pôr fim na relação e foi até a portaria do condomínimo pedir ajuda, mas não conseguiu. Teve que pedir para uma vizinha ligar para o 190. Segundo Pamella, os policiais foram ao local, conversaram com ela e o DJ Ivis, e orientaram para que os dois fossem para a delegacia.

A partir daí, Pamella registrou um B.O, fez corpo de delito e a polícia abriu dois inquéritos contra o artista. No dia 14 de junho, DJ Ivis foi preso na região metropolitana de Fortaleza.