“Eu não me envolvo em política”, diz Adriane Galisteu

Durante o anúncio dos primeiros participantes de “A Fazenda 13”, nesta quinta-feira (9), a apresentadora Adriane Galisteu revelou que pretende cortar qualquer tipo de assunto com os participantes sobre o momento político do país.

Segundo Galisteu, é difícil levantar o tema no maior produto da Record TV. “Tem muitas coisas que envolvem a minha participação em ‘A Fazenda’. Olha quantas marcas estão comigo, dentro do reality. Eu não posso sair falando as coisas que eu acho. Política eu acho que não combina”, disse Adriane Galisteu.

Essa será a estreia de Galisteu no comando de “A Fazenda”, que estreia no dia 14 de setembro. A apresentadora comentou que, atualmente, é muito difícil para um artista se posicionar. “Eu vou de acordo com meu sentimento. Eu, particularmente, não me envolvo em política. Acho que nunca vivemos um momento tão complicado como esse. Infelizmente, porque o voto é fundamental. Eu sou da época que dar opinião era legal, tinha como se colocar como artista. Hoje não é tão legal. Para um artista é muito delicado”, analisou.





Nesta quinta-feira (9), Victor Pecoraro, Mussunzinho, Tati Quebra Barraco, Bil Araújo, Nego do Borel, Mileide Mihaile e Liziane Gutierrez foram apresentados como participantes do reality rural.