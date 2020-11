Ethiopian Airlines é proibida de voar para a China até 2021

Felipe Ventura PicPay passa a ter rendimento maior que Nubank na conta digital

O PicPay anunciou que, a partir desta semana, o dinheiro depositado na carteira digital vai render 210% do CDI com liquidez diária, podendo ser sacado a qualquer momento. Outras fintechs, como Nubank e Mercado Pago, oferecem 100% do CDI — trata-se de uma rentabilidade baixa, mas que supera a poupança.

A taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é negociada por bancos ao fazerem empréstimos entre si e guia a rentabilidade de outros investimentos. Ela é praticamente igual à taxa Selic de juros definida pelo Banco Central, atualmente em 0,165% ao mês (ou 2% ao ano).

Daqui para a frente, o dinheiro depositado no PicPay deve crescer a cerca de 0,35% por mês (ou 4,2% ao ano); isso está disponível para clientes pessoa física, incidindo em valores de até R$ 250 mil. Enquanto isso, a conta de pagamentos do Nubank e outras fintechs renderá cerca de 0,165% ao mês (se prometer 100% do CDI).

A poupança é sempre menor por corresponder a 70% da taxa Selic (mais a taxa referencial, ou TR, atualmente zerada). Os investimentos em renda fixa andam menos atraentes, mas a rentabilidade no PicPay pode garantir alguns trocados a mais.

Dinheiro no PicPay não é protegido pelo FGC

Segundo o PicPay, a ideia é estimular seus mais de 33 milhões de clientes a explorar recursos como pagamentos de boleto, transações com QR code em lojas, recargas de celular e, a partir do dia 16 de novembro, transferências instantâneas via Pix.

No entanto, a fintech avisa que o dinheiro na conta não é protegido pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), entidade privada que cobre depósitos de até R$ 250 mil se a instituição financeira tiver algum problema.

“Como instituição de pagamentos regulada e autorizada pelo Banco Central, o PicPay mantém 100% do saldo dos seus usuários investidos em títulos públicos federais, como exige o órgão regulador”, explica a empresa em comunicado. Ela argumenta que isso “garante toda segurança do dinheiro depositado”.

O dinheiro guardado no Nubank e Mercado Pago também fica investido em títulos públicos e não tem garantia do FGC. O Nubank oferece a opção do RDB (Recibo de Depósito Bancário), que rende 100% do CDI, oferece liquidez diária e é protegido pelo FGC.

