Eterno Beiçola, Marcos Oliveira relembra sexo a três na Europa: “Muito bom”

Uma onda do bem, de solidariedade e de empatia se formou para tentar reverter o quadro clínico da assessora de imprensa Márcia Maciel, que já cuidou da imagem e carreira de inúmeros famosos e é muito querida no meio artístico. Após testar positivo para a Covid-19, ela está internada em estado grave no Hospital São Paulo e necessitando de sangue para o seu tratamento. Cientes disso, Carla Perez, Maiara, dupla de Maraisa, Luciano Di Camargo, Sophia Valverde, MC Gui, Murilo Huff, Carla Prata, Gutto Soares, David Brazil, Fabíola Reipert, entre outros, mais do que depressa, compartilharam posts em suas redes sociais. “Atenção, meus amores de São Paulo. Márcia Maciel se encontra hospitalizada e precisando muito da sua ajuda. Pedimos doações de Sangue B- ou O- com a máxima urgência”, publicou a eterna loira do É o Tchan!, com hashtags cheias de positividade: fé, Deus, ato de amor e vai dar tudo certo.

Reprodução/Instagram Carla Perez e outras celebridades se unem para ajudar a assessora Márcia Maciel

O compartilhamento ecoou e atravessou fronteiras. Um exemplo? Quitéria Chagas, ícone do carnaval carioca, que atualmente mora em Milão, na Itália. Ela somou forças e reforçou a importância da união para que tudo funcione. “Doe sangue e salve vidas”, destacou a dançarina. Apesar da gravidade, familiares de Márcia Maciel já notaram melhoras significativas. Tanto que informaram que “a diabetes está controlada, porém estamos lutando contra um sangramento intestinal e precisando muito da doação de sangue”. Vale destacar que o procedimento é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 kg. Além disso, é preciso apresentar documento com foto. Outras informações pelo telefone (11) 5576-4240. Ah, e o endereço de lá é Rua Diogo de Faria, 824, Vila Clementino.

Mas não acabou, não. Completam o time dos que fazem bom uso da sua popularidade para olhar para o outro: Compadre Washington, Scheila Carvalho, Rita Cadillac, Beth Guzzo, MC Mirella, MC Rielle, Matheus Lustosa, Bianca Paiva, Aritana Maroni, Marlon, dupla de Maicon, Jaquelline Grohalski, Adryana Ribeiro, Faa Morena, Adriana Restum, as bailarinas do Faustão Tatiana Scarletti, Carol Amaral, Nathália Zannin, Natacha Horana, Ivi Pizzott e Yasmin Marinho, os influenciadores Ni do Badoque, Jazon Morais e Thay Frauz, além da repórter do programa “TV Fama”, da RedeTV!, Lisa Gomes.