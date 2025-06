Etapas finais estaduais dos Jogos Escolares têm início na próxima segunda-feira (30)

Está chegando a hora! As etapas finais estaduais das modalidades coletivas dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) vão começar a partir da próxima segunda-feira (30), no Sesc de Guarapari. Os campeões de basquete, futsal, handebol e vôlei serão os representantes capixabas nas fases nacionais dos Jogos Escolares.

Nesta primeira semana, acontecem as disputas da categoria juvenil, com estudantes de 15 a 17 anos. A cerimônia de abertura será às 15h, na segunda-feira (30), e a competição segue até o dia 05 de julho (sábado). No total, 34 municípios vão estar presentes com 640 estudantes, distribuídos por 64 equipes em formato de seleções.

Os times que vão para Guarapari conseguiram a vaga após a conquista da medalha de ouro nas disputas das oito regionais dos Jogos, que aconteceram entre maio e junho em Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Itarana, Iúna, Ponto Belo e Vila Velha.

Infantil

Depois do juvenil, dos dias 07 a 12 de julho, será a vez da etapa final estadual infantil no Sesc de Guarapari, envolvendo também 640 atletas, mas de 12 a 14 anos e representando suas respectivas escolas, de 32 municípios do Estado.

As tabelas das partidas das quatro modalidades em disputa no infantil e no juvenil podem ser conferidas aqui.

Fases nacionais



Os campeões capixabas carimbam o passaporte para representar o Estado nas fases nacionais. Em setembro, em Brasília (DF), será a vez do juvenil, na disputa dos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB); e, em outubro, em Uberlândia (MG), do infantil, nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), competição realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Modalidades individuais

Além das modalidades coletivas, já estão sendo realizadas as seletivas das modalidades individuais. Entre os dias 13 e 15 deste mês de junho, aconteceram as competições de atletismo, atletismo adaptado e vôlei de praia.

Nessa quinta-feira (26), as disputas individuais foram retomadas com a ginástica rítmica. No infantil, a seleção capixaba para os Jeb’s será formada pelas ginastas Lays Jorge e Melissa Varejão (ouro), Beatriz Teixeira (prata) e Valentina Souza (bronze), acompanhadas das treinadoras Luciane Hammes e Simone Luiz. Já para os Jogos da Juventude, juntamente com a treinadora Gizela Batista, seguirão para Brasília as ginastas Gisely Bastos (ouro), Helena Balarini (prata) e Agatha Cuel.

A partir deste sábado (28), outras modalidades também serão disputadas. Veja o calendário completo aqui.

Jogos Escolares



Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino pública e privada do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.

A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, bem como a aplicação de conhecimento e a ampliação das oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

Acompanhe os resultados da competição pelo Instagram da Sesport: @sesportesoficial.

