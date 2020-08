Etanol deve ganhar mais procura no Brasil do que a nova gasolina

Após a passagem triunfante pelo Flamengo, o técnico Jorge Jesus enfrenta neste sábado (29) o primeiro desafio no comando do Benfica, de Portugal. O time fará um amistoso com o Estoril e Jesus poderá dar a primeira oportunidade para o trio brasileiro recém-contratado: Gilberto (ex-Fluminense), Pedrinho (ex-Coritnhians) e Everton Cebolinha (ex-Grêmio). O duelo será no no Centro de Treinamento (CT) do clube em Setúbal, região metropolitana de Lisboa. O Estoril terminou na quarta posição da segunda divisão do Campeonato Português.

Será o primeiro teste dos seis amistosos dos encarnados nesta pré-temporada. O principal objetivo do Benfica é chegar em forma na partida eliminatória da fase de grupos da Champions League 2020/2021. O confronto está previsto para ocorrer nos dias 15 ou 16 de setembro. O adversário ainda será definido.

O Benfica ainda conta com mais seis brasileiros no elenco. O goleiro Helton Leite (ex- Botafogo), os zagueiros Francisco Morato (formado na categoria de base do São Paulo) e Jardel (ex-Avaí); o meio-campista Gabriel (ex-Resende); e os atacantes Carlos Vinícius (com passagem nas categorias de base de Palmeiras e Santos) e Dyego Sousa (ex-Moto Club, do Maranhão).