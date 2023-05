ETANOL/CEPEA: Valores dos etanóis seguem em baixa em SP

Cepea, 23/05/2023 – Os preços dos etanóis anidro e hidratado recuaram de forma expressiva na semana passada em São Paulo. De acordo com levantamento do Cepea, este cenário baixista, em partes, esteve atrelado ao posicionamento ainda tímido de algumas distribuidoras, que seguiram recebendo produto de outros estados produtores (especialmente de Mato Grosso) na modalidade spot, e também por conta dos contratos estabelecidos para o ano-safra. Do lado vendedor, algumas usinas ofertaram volumes pequenos, com preços menores que os praticados no período anterior, em função da necessidade de gerar receita. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado