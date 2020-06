ETANOL/CEPEA: Procura diminui e cotações recuam novamente em SP

.

Cepea, 30/6/2020 – O volume de etanol hidratado negociado no mercado spot paulista na última semana permaneceu praticamente estável, e o preço do biocombustível seguiu em queda. Segundo colaboradores do Cepea, a demanda diminuiu, e apenas compras pontuais foram realizadas no período. Entre 22 e 26 de junho, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado fechou a R$ 1,6166/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), recuo de 2,66% em relação ao do período anterior. Vale lembrar que, ao longo de junho, as cotações subiram na primeira quinzena, mas caíram na segunda. Além do recuo da demanda, a necessidade de parte das indústrias de “fazer caixa” também pressionou as cotações, tendo em vista que vendedores estiveram mais flexíveis nos preços negociados. A comercialização do etanol hidratado sem ICMS (“diferido”) também influenciou a baixa na média paulista, mesmo que negócios dessa operação não sejam computados no Indicador do Cepea. No caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ também recuou ligeiro 0,27%, fechando a R$ 1,8712/litro (sem PIS/Cofins). A demanda pelo anidro teve forte desaceleração, resultando em expressiva queda no volume negociado pelas distribuidoras no mercado spot. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br