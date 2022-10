ETANOL/CEPEA: Preços dos etanóis sobem em SP

Cepea, 11/10/2022 – Os preços dos etanóis hidratado e anidro subiram nos primeiros dias de outubro no estado de São Paulo. Segundo pesquisadores do Cepea, a sustentação veio da maior atuação de demandantes e também do menor ritmo de moagem nas usinas, devido às chuvas. Entre 3 e 7 de outubro, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do etanol hidratado do estado de São Paulo fechou a R$ 2,5975/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins – alíquota zerada), elevação de 3,9% frente ao do período anterior. Para o anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 2,9131/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins – alíquota zerada), avanço 1,17%. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

