ETANOL/CEPEA: Preços dos etanóis caem pela 3ª semana consecutiva

Cepea, 16/05/2023 – Os valores dos etanóis hidratado e anidro caíram no spot paulista na semana passada – trata-se da terceira semana consecutiva de baixa nos preços do biocombustível. Diante disso, o ritmo de negócios tem sido lento. De acordo com colaboradores do Cepea, agentes de distribuidoras adotaram uma postura mais retraída, adquirindo volumes pontuais. A possibilidade de recuos maiores quando a oferta de etanol se intensificar inibe compras envolvendo volumes maiores. Entre 8 e 12 de maio, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou a R$ 2,6373/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), baixa de 4,67% frente ao do período anterior. Para o etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,0762/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins), queda de 4,6% no mesmo comparativo. Em três semanas, as desvalorizações chegam a expressivos 14,7% para o hidratado e a 11,5% para o anidro, segundo levantamento do Cepea. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado