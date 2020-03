ETANOL/CEPEA: Preço do hidratado se enfraquece

.

Cepea, 10/03/2020 – Os preços agropecuários, em média, variaram pouco entre janeiro e fevereiro de 2020. Especificamente, em fevereiro, o IPPA/Cepea (Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários) teve leve alta nominal de 0,8% frente a janeiro. O IPPA-Pecuária/Cepea voltou a crescer em fevereiro (2,6%), após ter recuado em janeiro pela primeira vez desde setembro do ano passado. No mês, o índice da pecuária foi impulsionado pelas altas do boi gordo, do leite e dos ovos. Em sentido contrário, o IPPA-Hortifrutícolas/Cepea caiu 5,8% frente a janeiro, pressionando o índice geral. Nesse caso, as pressões de baixa vieram do tomate, da banana e da uva. Já o índice de grãos, IPPA-Grãos/Cepea, ficou estável entre janeiro e fevereiro (+0,1%). As altas principalmente do milho e do algodão foram compensadas por uma leve redução no preço da soja (produto com o maior peso na formação do índice), causando a estabilidade observada. Na mesma comparação, o IPA-OG-DI Produtos industriais, calculado e divulgado pela FGV, reduziu 0,7% – logo, de janeiro para fevereiro, os preços agropecuários, embora tenham crescido pouco, subiram frente aos industriais da economia. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br