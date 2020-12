ETANOL/CEPEA: Preço do hidratado registra terceira queda semanal seguida

Cepea, 15/12/2020 – O preço do etanol hidratado recuou novamente no mercado spot do estado de São Paulo na semana passada. Segundo colaboradores do Cepea, grandes compradores se mantiveram afastados do mercado, apenas retirando volumes adquiridos em períodos anteriores. Distribuidoras de pequeno e médio portes, por sua vez, realizaram compras pontuais apenas para manter estoques. No geral, tem sido grande a incerteza quanto ao comportamento da demanda final nas próximas semanas (Natal e Ano Novo), por conta do avanço da covid-19 no Brasil. Já agentes de usinas acreditam que, mesmo com este cenário, a procura por etanol pode se aquecer na segunda quinzena de dezembro. Assim, alguns vendedores permaneceram firmes em suas ofertas ou até mesmo fora de mercado, o que impediu quedas mais intensas nos preços do hidratado. Nesse cenário, pela terceira semana consecutiva, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado (preço ao produtor) caiu ligeiro 0,17%, a R$ 2,0512/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins) entre 7 e 11 de dezembro. Já para o etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 2,4345/litro (sem PIS/Cofins) na semana passada, alta de 0,94% frente ao do período anterior. Esse avanço do anidro foi verificado mesmo com a menor demanda, tendo em vista a maior entrada de etanol importado no mercado brasileiro. Inclusive, o volume de etanol anidro comercializado e captado pelo Cepea na semana teve queda de 68,4% frente ao da semana anterior. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br