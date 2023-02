ETANOL/CEPEA: Liquidez é baixa na semana que antecede o carnaval

Cepea, 23/02/2023 – A semana que antecedeu o recesso de carnaval foi marcada por poucos negócios envolvendo os etanóis hidratado e anidro no estado de São Paulo. De acordo com o Cepea, as comercializações foram pontuais e envolvendo volumes ligeiramente maiores. Agentes do mercado já previam baixa movimentação de compra e venda, após um período de aquecimento dos negócios, visando atender à demanda para o recesso de carnaval. Segundo colaboradores do Cepea, a poucos dias do encerramento do mês de fevereiro, é positiva a expectativa da volta dos impostos sobre os combustíveis, fator que tem dado sustentação à postura firme do vendedor. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

