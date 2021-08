ETANOL/CEPEA: Hidratado se valoriza pela 2ª semana e anidro, pela 5ª

Cepea, 10/08/2021 – Entre 2 e 6 de agosto, o Indicador CEPEA/ESALQ de etanol hidratado fechou a R$ 3,0318/litro, elevação de 2,17% frente ao anterior – esta foi a segunda semana seguida de aumento nos preços. No caso do anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,4655/litro, aumento de 1,09% – esta foi a quinta semana consecutiva de avanço deste Indicador. De acordo com pesquisadores do Cepea, o impulso vem da menor oferta no mercado spot do estado de São Paulo e também do aquecimento da demanda. Diante disso, os valores atuais operam acima dos verificados em períodos equivalentes de safras anteriores, em termos nominais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)