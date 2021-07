ETANOL/CEPEA: Depois de três semanas em alta, preço do hidratado volta a recuar

Cepea, 27/07/2021 – Após três semanas de aumentos, os valores do etanol hidratado recuaram no mercado paulista. De 19 a 23 de julho, o Indicador CEPEA/ESALQ de etanol hidratado fechou a R$ 2,9116/litro, queda de 1,69% frente ao período anterior. Segundo pesquisadores do Cepea, algumas usinas diminuíram o preço do etanol hidratado devido à necessidade de caixa. No entanto, outras mantiveram um posicionamento firme durante toda a semana, na expectativa de retomada da demanda. Vale ressaltar que a baixa foi verificada apesar da possibilidade de novas geadas em algumas regiões produtoras de cana-de-açúcar no Centro-Sul. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)