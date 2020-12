ETANOL/CEPEA: Demanda se aquece, mas preço continua em queda

Cepea, 22/12/2020 – Distribuidoras estiveram mais ativas no mercado spot de etanol do estado de São Paulo ao longo da semana passada, realizando aquisições para atender a maior demanda pelo biocombustível na ponta varejista neste período de final de ano. Pesquisadores do Cepea ressaltam que, mesmo com o reaquecimento da demanda, os valores dos etanóis caíram, contexto que esteve atrelado ao aumento nos volumes originados em outros estados sendo direcionados a bases paulistas. Assim, entre 14 e 18 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado (preço ao produtor) fechou a R$ 2,0380/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), 0,65% inferior ao anterior. Para o etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 2,3917/litro (sem PIS/Cofins), recuo de 1,76%. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br