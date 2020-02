ETANOL/CEPEA: Demanda é menor, mas preços se elevam

Cepea, 18/02/2020 – Os valores do trigo em grão voltaram a subir em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. O impulso veio da baixa disponibilidade interna e do patamar recorde do dólar, que segue encarecendo as importações. Nesse cenário, enquanto vendedores consultados pelo Cepea elevam os valores de suas ofertas, compradores estão cautelosos em realizar novas aquisições. Esses agentes apontam que ainda detêm o cereal estocado e têm produto para receber via contratos a termo. Quanto aos derivados, moinhos seguem reajustando positivamente os preços das farinhas, devido às valorizações do trigo em grão – e muitos agentes consultados pelo Cepea relatam que devem ocorrer novos aumentos nas próximas semanas. Quanto ao farelo, os negócios estão enfraquecidos já que, com as colheitas do arroz e da soja avançando, demandantes direcionam as compras ao farelo de arroz e à casquinha de soja, que são ofertados a preços inferiores aos do derivado de trigo. Além disso, as chuvas favoreceram as pastagens e muitos pecuaristas não mostram necessidade de comprar o farelo de trigo. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br