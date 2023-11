Estupros crescem 14,9% e feminicídios, 2,6%, diz Fórum de Segurança

M.T ElGassier/Unsplash – Feminicídios e homicídios femininos cresceram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023

No primeiro semestre de 2023, o número de feminicídios e homicídios femininos cresceu 2,6% no Brasil, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta segunda-feira (13).

Segundo os números, os estupros e estupros de vulnerável subiram 14,9%. No total de casos, de acordo com os números absolutos, esses crimes vitimaram 34 mil mulheres. Entre os casos de estupro, 70% deles ocorreram contra meninas de até 13 anos.

Neste primeiro semestre, 722 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, contra 704 no mesmo período do ano passado.

Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública usam como base os boletins de ocorrência registrados pelas Polícias Civis dos estados e do Distrito Federal.

De acordo com o Fórum, os números são preliminares e podem ser alterados ao longo das investigações ou quando se tornarem processos.

Conforme a organização, o número de mortes de mulheres por conta do gênero cresce ininterruptamente no Brasil desde 2019.

Os índices mostram que o responsável pelo crescimento da média nacional é a região Sudeste, que foi a única em que o número de feminicídios e homicídios de mulheres subiu. A variação foi de 16,2%, com 273 vítimas.

No Centro-Oeste, aconteceu uma redução de 3,6%, sendo 81 vítimas no total. No Norte, a queda foi de 2,8% (69 vítimas). Já no Nordeste, o índice foi de 5,6% (187 vítimas), sendo a maior redução do período.