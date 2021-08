Estudo sugere que homens são principais transmissores da Covid-19

A pesquisa foi publicada em versão pré-print na plataforma medRxiv, ou seja, ainda precisa ser revisada pela comunidade científica. O estudo tem como base a detecção do coronavírus em amostras de saliva, que mostrou uma carga viral cerca de dez vezes maior nos homens do que nas mulheres, em particular naqueles com menos de 48 anos.

“Como o vírus é transmitido principalmente por gotículas de saliva, deduzimos que isso explicaria por que os homens transmitem mais vírus do que as mulheres”, explicou a pesquisadora Mayana Zatz, coordenadora do centro de estudos, em entrevista à Agência Fapesp.

Os cientistas também ouviram relatos de casais em que as mulheres foram infectadas pelo coronavírus com sintomas leves e moderados, enquanto o homem não teve sinais. Em muitos casos, o marido foi infectado meses depois por pessoas também do sexo masculino.

Porém, na maioria dos 2 mil casais que participaram da pesquisa, os homens foram infectados primeiro ou os únicos a terem contraído o vírus: 946 homens pegaram o vírus primeiro, em comparação com 660 mulheres.