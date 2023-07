Estudo revela que bebida alcoólica prejudica a libido feminina

Segundo a pesquisa, consumir vinho ou algum outro tipo de álcool pode prejudicar a libido e impactar a qualidade do sexo da mulher

Se você é mulher e deseja uma ter noite quente de sexo, deve evitar beber vinho. Ao menos é o que afirma uma pesquisa feita pelo Gerash University of Medical Sciences, no Irã. Segundo o estudo, mulheres que consomem álcool estão 74% mais propensas a apresentarem problemas na libido e na vida sexual.

Os pesquisadores analisaram sete testes científicos sobre álcool e problemas sexuais femininos, incluindo um total de 50.225 mulheres com idades entre 18 e 79 anos.

Com isso, concluíram que as mulheres que consomem álcool têm 74% mais probabilidade de sofrer “disfunção sexual” do que as mulheres que não fazem ingestão de bebidas.

A disfunção sexual é definida como qualquer problema que “pode impedir uma experiência sexual satisfatória”.

De acordo com os pesquisadores, o álcool pode reduzir a sensibilidade das mulheres ao toque, além de diminuir a libido e tornar as experiências sexuais menos intensas.