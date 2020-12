Estudo revela quanto tempo as mulheres querem que o sexo dure

Os homens americanos parecem durar mais do que os de qualquer outro país e apresentam um desempenho acima da média internacional, segundo a pesquisa.

Uma nova pesquisa descobriu aquilo que sempre quis saber mas nunca se atreveu a perguntar.

O site de encontros Saucy Dates fez duas perguntas para quase 4 mil homens e mulheres em todo o mundo: durante quanto tempo fazem sexo e durante quanto tempo eles gostariam que durasse. Como pode imaginar, a realidade não corresponde propriamente às expectativas.

As mulheres gostariam que o sexo durasse 25 minutos e 51 segundos, em média. Os homens responderam com um tempo médio de 25 minutos e 43 segundos.

O fato de os dois sexos concordarem é um bom sinal. Mas, a julgar pelo tempo médio que dura o sexo, na realidade, a maioria dos entrevistados provavelmente tem ficado decepcionado.

Os homens americanos parecem durar mais do que os de qualquer outro país e apresentam um desempenho acima da média internacional, segundo a pesquisa. O sexo dura 17 minutos e 5 segundos para o americano médio de 31 anos. Enquanto isso, os homens no Reino Unido melhoram com a idade e a experiência, atingindo seu pico aos 31 anos, com um poder de permanência de 16 minutos e 58 segundos.