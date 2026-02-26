Estudo revela o que comer para reduzir a vontade de doces

Pesquisa aponta que incluir oleaginosas nos lanches pode aumentar a saciedade e diminuir a compulsão por doce

Se a vontade por sorvete, bolo ou bala costuma aparecer no meio da tarde, a solução pode estar em um punhado de castanhas. Um estudo publicado recentemente na revista científica Nutrients sugere que o consumo regular de oleaginosas como nozes, amêndoas, avelãs, pistache e castanhas pode ajudar a reduzir o desejo por alimentos açucarados.

A pesquisa acompanhou 84 voluntários ao longo de 16 semanas. Eles foram divididos em dois grupos: um recebeu orientação para consumir lanches ricos em carboidratos, enquanto o outro passou a ingerir diariamente 33 gramas de castanhas variadas. No início e no fim do estudo, os participantes responderam questionários sobre desejos alimentares e sensação de saciedade.

Os resultados indicaram que o grupo que consumiu oleaginosas apresentou menor vontade de comer doces como sorvete, bala e bolo. Também houve melhora no controle do apetite. Entre as possíveis explicações está a influência desses alimentos na modulação de hormônios ligados à fome e à saciedade, como leptina e grelina.

Além do efeito hormonal, as castanhas são fontes de proteína, fibras e gorduras insaturadas, nutrientes que prolongam a sensação de saciedade. No entanto, por terem alta densidade calórica, o consumo deve ser moderado. Em geral, recomenda-se um punhado diário, entre 20 e 30 gramas, ajustado às necessidades individuais.

A literatura científica já aponta que lanches intermediários podem ajudar no controle da fome e evitar exageros nas refeições principais. Nesse contexto, trocar biscoitos e doces por um mix de oleaginosas pode ser uma estratégia simples e eficaz para equilibrar a alimentação e reduzir a compulsão por açúcar ao longo do dia.

