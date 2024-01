Estudo revela o melhor horário para fazer exercícios e emagrecer

Um novo estudo descobriu que fazer exercícios neste período do dia aumenta a perda de gordura devido aos genes envolvidos no metabolismo

Praticar atividade física em diferentes horários do dia pode afetar o corpo de diversas maneiras. Um estudo recente propôs investigar qual é o melhor momento para fazer exercícios e descobriu que o período da manhã é eficaz se o objetivo for reduzir a gordura abdominal e promover a perda de peso.

Para chegar ao resultado, pesquisadores do Instituto Karolinska e da Universidade de Copenhague analisaram o tecido adiposo de ratos após uma sessão de exercícios de alta intensidade. A equipe testou dois horários do dia, o que corresponderia a uma sessão no final da manhã e outra no final da tarde.

Após a análise, observou-se que a prática de exercícios pela manhã aumenta a expressão de genes relacionados à quebra do tecido adiposo e à termogênese (produção de calor), indicando uma maior taxa metabólica. Isso representa uma maior queima de calorias durante esse período do dia.

“Nossos resultados sugerem que exercícios matinais podem ser mais eficazes do que exercícios noturnos em termos de aumento do metabolismo e queima de gordura. Se for esse o caso, eles podem ser muito úteis para pessoas com sobrepeso”, explicou Juleen R. Zierath , autora do estudo.

Caso queira aproveitar essa vantagem e tornar a perda de peso mais eficiente, vale a pena combinar com exercícios que potencializam a perda de gordura, como o treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido como treinamento HIIT.